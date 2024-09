Premio Diving Energy Terna annuncia i vincitori

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 25 settembre 2024), il gestore della rete elettrica nazionale,della 3^ edizione del “Driving– Fotografia Contemporanea”, un concorso gratuito aperto a tutti i fotografi in Italia, volto a promuovere la cultura e valorizzare nuovi talenti. Sul tema del 2024, La via dell’invisibile, sono stati selezionati 5tra oltre 3.300 partecipanti: Silvia Camporesi vince ilSenior con l’opera Shimmering Cinecittà, Giovanni Sambo ottiene ilGiovane con Le trasparenze (del signor Vitelli), Alessandra Book riceve la Menzione Accademia per A Song for Our Ancestors, Marco Filipazzi e Francesca Villani conquistano ilAmatori con Echi dimenticati, l’opera Ocupação di Leli Baldissera è la più votata dal pubblico interno di. Isi dividono un montepremi complessivo di 29.000 euro.