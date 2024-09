LIVE Wolfsburg-Fiorentina 3-0 Champions League calcio femminile in DIRETTA | Endemann cala il tris

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 25 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA48? Ancora, 3-0: la numero 25 raccoglie il suggerimento di Blomqvist ed esplode un sinistro a giro chirurgico dal limite dell’area di rigore, nulla da fare per Durante. 46? Viola che partono all’attacco: angolo conquistato ma poi allontanato dal pacchetto difensivo delle tedesche. Rieccoci, pronti a goderci insieme il secondo tempo di, si parte! Blomqvist e Linder per Wilms e Huth, i cambi delle padrone di casa. Prima frazione sulla falsa riga del match d’andata.costretta sin da subito a rincorrere, in virtù della rete a freddo realizzata da Kalma. Ad onor del vero, le ragazze di De La Fuente hanno disputato 45? di assoluto rispetto, contro una formazione favorita ed abituata ad un certo tipo di palcoscenico.