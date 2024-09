Legacy of Kain I e II ritorneranno con una Remastered

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ieri, durante lo State of Play, è stato annunciato il grande ritorno di un titolo che i fan aspettavano con grande emozione.ofI e II faranno il loro ritorno per le console di attuale generazione e PC con laof: Soul Reaver 1-2. Nata dagli sforzi di Aspyr e Crystal Dynamics, questa nuova collezione con grafica in HD e completamente rimasterizzata farà capolino negli store digitali il 10 dicembre 2024, giusto in tempo per celebrare i 25 anni della serie. Questa nuova edizione riporterà i fan a Nosgoth, la mitica terra in cui muovono i loro passi i vampiri Raziel e