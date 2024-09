Lavoro mismatch costa 44 mld ? La sfida 5 0 di Yliway per ridurlo

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di mercoledì 25 settembre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Nel 2023 il disallineamento tra domanda e offerta diper mancanza delle competenze richieste () èto all’Italia 44 miliardi di euro, pari al 2,5% del PIL nazionale, e le difficoltà maggiori a trovare i profili lavorativi giusti sono emerse soprattutto in ambito STEM (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) e nella transizione digitale.(crasi di Your Lifès Way), startup fondata nel 2021 da Andrea Cinosi, che conta attualmente 205 soci tra professionisti e imprenditori, promette di rivoluzionare il panorama professionale contribuendo a ridurre questocon la piattaforma, l’unica al momento, che integra in un solo ambiente digitale social media, formazione, ricerca del, selezione del personale, networking e sviluppo del business.