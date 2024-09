L’allarme ai Romiti | La chiusa sul Montone ora ha anche crepe

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) "Da tempo ripetiamo che il punto più critico deiè la‘Fontana 2’ e ora i fatti lo dimostrano". Tornano a lanciare il loro appello alle istituzioni gli abitanti dei, nelle parole del coordinatore di quartiere Stefano Valmori: "Nel maggio 2023 fu proprio quellaa cedere e a inondare via Martiri delle Foibe. Ora, con le ultime piogge torrenziali, si sono aperteprofonde che provano come quella sia ancora la breccia dalla quale può partire un nuovo disastro". La, lo scorso anno, era stata spazzata via dall’acqua e da allora non è mai stata del tutto ricostruita: "Il varco è stato sistemato in maniera provvisoria – spiega Valmori – e sono stati posizionati alcuni massi, ma nulla di definitivo è stato fatto".