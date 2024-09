La confusione di Yuta | o impara a nuotare o rischia di annegare

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ciò che apprezzo maggiormente della AEW è la capacità (e la volontà) in alcuni casi di scrivere in profondità le storie. Non accade spesso, ma quando accade è qualcosa di bello e intelligente che riescono a dare al pubblico. Doveva essere la cifra che la differiva dalla WWE, che mantiene pur sempre una scrittura dei personaggi molto superficiale, a tal punto che tanti wrestler si differenziano solo per il nome che portano e non per le loro caratteristiche. Col refresh del Blackpool Combat Club, la AEW sta tornando un po’ alle origini. A una ideologia che abbraccia la teoria di Darwin. In un mondo molto violento, solo i combattenti sanno sopravvivere. Ecco spiegate le aggressioni a diversi membri del roster, in particolare gli original, che hanno perduto nel tempo la caratteristica di competizione e ambizione che animava i loro cuori.