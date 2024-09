Juve la difesa tiene | il muro di Motta è il migliore d’Europa Osimhen | occhio al Gala

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Torino, 25 settembre 2024 – Lafatica a segnare, ma praticamente non prende mai gol. No, non è quella di Max Allegri del corto muso, è quella di Thiago, colui chiamato a dare una filosofia calcistica più moderna e attuale di quella precedente. Per ora, i risultati sono unadi ferro e un attacco che stenta, ma i più ottimisti ricordano come anche a Bologna Thiago fece tre zero a zero consecutivi a settembre. La differenza è che far giocare ladi Vlahovic come il Bologna di Zirkzee non è facile, appunto per le diverse caratteristiche del centravanti che innescano anche una trama offensiva differente.