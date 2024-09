Imprese Frezza Sace | Il successo nell’export è dato da copertura conoscenze e connessioni

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 25 settembre 2024) (Adnkronos) – Per averenel mercato dell'export "servono 3 competenze:". "perché bisogna approcciare l’export con le spalle coperte da qualcuno, non si può esportare da soli. Conoscenza, non si può vendere all’estero senza un corretto skillset. Bisogna avere le capacità finanziarie per essere competitivi e quindi conoscenza e formazione L'articolo): “Ilda” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.