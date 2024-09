Il drammatico annuncio di Peppe Di Napoli il pescivendolo star del web | Sono venuti a trovarmi…

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 25 settembre 2024)Didel popolare quartiere napoletano di Pianura e diventato una veradel web, ha comunicato tramite i suoi canali social che dovrà operarsi a causa di alcuni linfomi. Il commerciante 51enne, che ha anche partecipato a L’isola dei Famosi che ha dovuto abbandonare per motivi di salute, ha pubblicato una foto che lo ritrae in un ospedale napoletano mentre si sottopone a visite più approfondite. Il messaggio diDisui social In un lungo post ladel web ha comunicato ai suoi fan che si trova in ospedale, un luogo non proprio adatto a lui poiché è tutto “silenzioso e sistemato”. Ha detto che nel suo corpostati trovati “tanti piccoli linfomi chea trovarmi”, quindi deve sottoporsi ad un primo intervento. L’influencer si è poi rivolto ai suoi fan, che considera una vera e propria famiglia.