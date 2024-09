Gravi ingerenze identità calpestata | rivolta contro Elkann e Molinari viene giù Repubblica?

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) I giornalisti ditornano a protestaregli. Oggi e domani scatta lo sciopero della testata fondata da Eugenio Scalfari, alle prese con difficoltà economiche e con la mano, sempre più pesante, di Gedi Gruppo Editoriale, di proprietà di Exor, la cassaforte della famiglia Agnelli. «L'assemblea delle giornaliste e dei giornalisti diindice uno sciopero di due giorni - 25 e 26 settembre - per protestarelenell'attività giornalistica da parte dell'editore, delle aziende a lui riconducibili e di altri soggetti privati avvenuti in occasione dell'evento Italian Tech Week». Si legge in un documento approvato a larghissima maggioranza dalla redazione ieri. «Da tempo» rilevano i giornalisti «denunciamo i tentativi di piegare colleghe e colleghi a pratiche lontane da una corretta deontologia e dall'osservanza del contratto nazionale.