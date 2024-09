Gasperini scuote l’Atalanta | Serve più umiltà mi preoccupa la poca motivazione

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Bergamo. Un passo indietro netto, deciso.cade in casa contro il Como crollando nel secondo tempo dopo essere andata anche in vantaggio, prima di subire tre gol nel giro di meno di un quarto d’ora. Un ko netto e senza appello che impedisce alla Dea di superare in un colpo solo Inter, Milan e Lazio, per il terzo ko del campionato in sole cinque partite. “Rispetto all’Arsenal abbiamo affrontato una squadra con più attenzione e adrenalina” spiega Gian Pieroin conferenza stampa, “siamo partiti bene, passati in vantaggio, poi piano piano ci siamo sciolti. C’eraenergia, eravamo svuotati in diversi elementi, abbiamo sofferto molto a centrocampo già nel finale di primo tempo. L’inizio di secondo è stato devastante, in pochi minuti abbiamo preso tre gol e da lì non siamo più riusciti trovare la strada giusta”.