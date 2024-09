Fermana si punta agli 800 abbonamenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) E’ tornata ad allenarsi lae lo ha fatto sul sintetico del Firmum Village che accoglierà i ragazzi di Bolzan anche nella giornata di domani. Di certo la vittoria di domenica scorsa ad Ascoli ha ulteriormente alzato il livello di passione ed adrenalina intorno alla squadra gialloblù che in trasferta al momento ha fatto bottino pieno. Una squadra da viaggio al momento che ha saputo reggere l’urto nella fase iniziale dell’Atletico Ascoli, partito molto forte proprio come il match dell’esordio con Samb per poi prestare il fianco sulla consueta giocata illuminante di Romizi e lo spunto di Sardi, il tutto condito con la freddezza dundici metri di Bianchimano che ha fatto due su due dal dischetto. Peccato solo non averla chiusa prima, considerando il doppio palo timbrato Ferretti e Valsecchi oltre all’occasione sciupata da Sardo.