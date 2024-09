Derby Genoa-Sampdoria scontri tra tifosi vicino allo stadio Ferraris | tre agenti feriti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Genova, 25 settembre 2024 - Come si temeva iltra di stasera tra Genova eè stato preceduto datra tifoserie. Tresono rimastinei tafferugli esplosi non lontano din vista della stracittadina di Coppa Italia. Gli ultrà si sono fronteggiati tra via del Piano e via Monticelli,. Sono stati accesi fumogeni ed è partito un fitto lancio di oggetti tra le due fazioni. A disperderli sono intervenute volanti della polizia e dei carabinieri. Tafferugli tradiprima deldi Coppa Italia non lontano dLuigi. La Polizia controlla i punt strategici intorno. Genova, 25 settembre 2024.