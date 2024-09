Dal Napoli all’Olympiacos accordo raggiunto | si attende solo l’annuncio

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 25 settembre 2024) In casa, in attesa della sfida di domani sera di Coppa Italia contro il Palermo, ci sono delle novità di mercato che riguardano un ex azzurro. Dopo aver pareggiato all’Allianz Stadium contro la Juventus di Thiago Motta, ildi Antonio Conte è atteso dalla sfida di domani sera del secondo turno di Coppa Italia contro una squadra del campionato di Serie B, ovvero il Palermo. Per gli azzurri, considerando la mancata partecipazione alle competizioni europee, la seconda competizione nazionale potrebbe rappresentare una grossa opportunità per portare a casa un trofeo. Tuttavia, oltre all’obiettivo primario di passare il turno, la gara di domani contro il Palermo di Alessio Dionisi è importante per provare anche altri giocatori.