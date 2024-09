Cybersicurezza | solo un’organizzazione su tre riesce a gestire la sicurezza informatica 24 ore su 24

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 25 settembre 2024) (Adnkronos) – Il recente studio condotto da Trend Micro, leader mondiale nella, intitolato “Underfunded and unaccountable: How a lack of corporate leadership is hurting cybersecurity”, evidenzia fondamentali carenze nel settore dellaa livello globale. Presentato come una delle analisi più approfondite del settore, il rapporto svela una realtà in cuiL'articolosu trela24 ore su 24 proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.