Crotone sei anni e mezzo all’ex sindaco di Petilia Policastro Condannati anche gli altri imputati

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Le accuse più gravi erano quella di violenza sessuale e concussione: perché avrebbe chiesto ad una donna favori sessuali in cambio della promessa di dare un posto di lavoro al figlio. Il Tribunale diha condannato l’exdi, Amedeo Nicolazzi, a 6e 6 mesi nel processo che lo vedeva imputato per peculato, abuso d’ufficio, concussione e violenza sessuale. Reati per i quali il pm, Alessandro Rho, aveva chiesto la condanna a 8e 5 mesi. Il tribunale ha riqualificato l’iniziale contestazione di concussione in tentata induzione indebita ritenendo che non vi sia stata alcuna costrizione della persona offesa da parte del Nicolazzi.l’accusa di violenza sessuale è stata riqualificata in atti sessuali di minore entità.