Corso gender a Roma Tre Azione Universitaria chiede chiarimenti al Rettore

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 25 settembre 2024) L’Università degli Studi diTre organizza uncon i bambini,scrive aldell’Ateneo L’Università degli Studi diTre nuovamente nel ciclone mediatico per unorganizzato nel proprio Ateneo. In queste ore, fa discutere il laboratorio attorno ai bambini trans e “creative”, annunciato dal Dipartimento di Scienze della Forme coordinato da una docente della stessa area accademica. Una situgrave soprattutto per l’utilizzo dei bimbi, che ha costretto il movimento studentescoa scrivere una lettera dialdell’Università, il professor Massimiliano Fiorucci.