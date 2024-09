Basket Serie D diramato il calendario Despar 4T debutto il 4 a Baricella

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) È statodal comitato regionale della Fip ilufficiale per la regular season di Divisione Regionale 1 Emilia-Romagna 2024-2025. I granata di coach Dalpozzo sono stati inseriti nel Girone B, che copre principalmente l’area bolognese. In questa prima fase ladisputerà tra il prossimo 4 ottobre, data dell’esordio in campionato sul parquet di, e il 7 febbraio ben venti partite con quattro turni infrasettimanali, previsti alla quarta e alla sesta giornata di andata e di ritorno. Ilcasalingo al Pala 4T sarà invece nel secondo turno, quando la 4 Torri ritroverà i Giardini Margherita dopo la semifinale promozione dello scorso anno. Tra le partite con vecchie e nuove conoscenze, spicca il derby con la Benedetto 1964 Cento della decima giornata, mentre all’ultima laosserverà il turno di riposo.