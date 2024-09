Avetrana la serie tv parte malissimo | ecco l' agghiacciante locandina | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Non si può giudicare un'opera da una copertina, è vero. Ma la copertina è come un biglietto da visita, come un abito che può essere giusto o fuori luogo: se sbagli quello è difficile dare una buona impressione. E ladella fiction sunon promette bene. Anzi. Forse è fatta con l'IA, forse gli effetti speciali sono esagerati, forse è troppo patinata, ma ha qualcosa di cringe, grottesco, sembra unadei fratelli Coen con personaggi tra il tragico e il comico come Fargo. Il sottotitolo Qui non è Hollywood paradossalmente fa pensare proprio a Hollywood, a qualcosa di artefatto, fake. L'espressione crucciata di Zì Michele, ovviamente col cappello, i microfoni puntati in faccia ai protagonisti della morbosa vicenda, il volto di Cosima Serrano uguale all'originale grazie al trucco e alla performance di Vanessa Scalera.