Armand V Note a un romanzo non scritto

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Oslo è la città che, da studente universitario, ha amato percorrere a piedi in lungo e in largo, privilegiando i quartieri più abbandonati e anonimi. Oslo è anche la sede del ministero degli Esteri. E’ da lì che coloro che decidono della sua carriera mandanoa rappresentare il regno di Norvegia presso i governi dei paesi amici e alleati. Ai tempi un “giovane estremista”, critico dell’egemonia occidentale nel mondo ma rassegnato al ruolo che necessariamente il suo paese vi svolge,a un tratto ha deciso di entrare nel servizio diplomatico. Ora ha superato i sessant’anni ed è arrivato alle soglie dell’ultimo prestigioso incarico come ambasciatore in una grande capitale, servendo con talento e (solo esteriore) lealtà gli interessi del sistema di cui fa parte. Ma non ha mai ritrattato i propri giudizi e sentimenti politici, anzi intimamente li ha approfonditi.