Al Palazzo Reale di Napoli per la prima volta aperto al pubblico Il Belvedere

(Di mercoledì 25 settembre 2024) A Villa Pignatelli “Musica in Villa” domenica mattina. In entrambi i musei apertura serale il sabato al costo di 1 euro, 26 settembre 2014 – Sabato 28 e domenica 29 settembre tornano le GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa. Nel week end saranno organizzate, nei musei e nei luoghi della cultura italiani, visite guidate, iniziative speciali e aperture straordinarie sul tema “Patrimonio in cammino”, che riprende lo slogan europeo “Routes, Networks and Connections”, scelto dal Consiglio d’Europa e condiviso dai Paesi aderenti alla manifestazione. Non solo, ma sabato 28 settembre sono previste aperture straordinarie serali, al costo simbolico di 1,00 euro.