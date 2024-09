25 settembre oggi è San Cleofa | la storia del discepolo di Emmaus

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Firenze, 252024 - Una delle opere più ammirate di Caravaggio è certamente la 'Cena in', dipinto realizzato nel 1606 che raffigura un episodio raccontato nel Vangelo di Luca. Non è l’unico grande artista ad essere stato colpito da questo episodio: lo scrittore Alessandro Baricco ad esempio intitolò un suo romanzo proprio ‘’. Come racconta il Vangelo, il giorno della risurrezione di Gesù due discepoli vennero raggiunti sulla strada del ritorno dal Risorto. Parlarono con lui, furono accompagnati fino a casa, ignorando per tutto il tempo la sua identità. Lo riconobbero solo nel momento in cui, messi a tavola, Gesù, spezzando il pane, sparì. Il Vangelo a quel punto fissò per sempre anche l’invocazione: “Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto”. Uno di quei due discepoli è appunto San, che la Chiesa cattolica celebra, 25