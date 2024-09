Vodafone Italia | Swisscom ok Ue ad acquisizione chiusura confermata in I trim RCO

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 24 settembre 2024) La Commissione europea ha dato il via libera all’diai sensi del Regolamento relativo alle sovvenzioni estere (Regolamento sui sussidi esteri). Lo annuncia un comunicato diche controlla Fastweb. Questa decisione, commenta il gruppo svizzero, “è un altro passo importante verso l’ottenimento delle autorizzazioni regolamentari necessarie per la conclusione della transazione”. A seguito del comunicato del 15 marzo scorso in cui si annunciava l’di, come previsto dal Regolamento relativo alle sovvenzioni estere il 19 agostoha notificato la transazione alla Commissione europea, alla direzione generale della Concorrenza. Ieri 23 settembre la Commissione europea ha annunciato che l’esame preliminare si è concluso e che la transazione può quindi essere completata senza riserve.