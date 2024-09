Trovino un’intesa Basta disagi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) "Sì mettessero d’accordo senza recareo alla cittadinanza, così non serve a niente". È più diplomatica Nicoletta Bertelli e "cerca di mantenere la calma nonostante il momento perché rischiamo di non arrivare in tempo a un incontro". Il riferimento è alla diatriba tra Palazzo d’Accursio e la categoria dei tassisti. E poi fa notare alla sua collega che "ormai ovunque "vai trovi uno sciopero o qualcosa che paralizza la città e chi lavora: da Milano a Roma, fino a tutta Torino e adesso anche Bologna", dice Nicoletta ribadendo che "così chi deve lavorare è veramente in difficoltà. Salirò sul primo bus che troverò, un’auto privata costa gualmente tanto"