Traffico Roma del 24-09-2024 ore 11 | 30

(Di martedì 24 settembre 2024) LuceverdeBari trovati all’ascolto e rallentamenti lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare tra via Pontina e via Appia e per i noti i lavori sulla tangenziale est code e rallentamenti tra via Nomentana e via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico file anche tra via Tor di Quinto e via Salaria verso San Giovanni questa se la chiusura notturna per lavori che interessa la galleria Giovanni XXIII non verrà effettuata per motivi tecnici modifiche di orario per la metro C per la di estensione fino a Colosseo chiusura anticipata nella tratta Malatesta San Giovanni chiuderà alle 21 e sarà sostituita da bus questo fino al 31 ottobre nel weekend dal 4 al 6 e dal 25 al 27 la linea sarà integralmente sostituita da navette già a partire dalle 20:03 per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.