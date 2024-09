Ti levi dai co***oni? Pulisciti la bocca | al Grande Fratello scoppia una lite furibonda tra Luca e Lorenzo durante la pubblicità

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Il clima di amore e fratellanza all’interno della casa delinizia a vacillare. Nelle scorse ore,un break pubblicitario della puntata in onda il 23 settembre su Canale 5, è andata in scena unaaccesa traCalvani eSpolverato.di cui, una volta tornati in studio, Alfonso Signorini ha prontamente chiesto conto ai protagonisti. Ad accendere gli animi dei “gieffini” sono state le nomination, in particolare quelle palesi, che non godono della protezione del confessionale, ma vengono manifestate davanti a tutti i concorrenti.(l’uomo più “libero” d’Italia, viste le sue abitudini intime) ha fatto il nome di, che lo ha accusato di essere falso e manipolatore.