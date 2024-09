Temptation Island 2024 una sorpresa per Titty | Devi sentirti bella ogni giorno | Video Witty Tv

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di martedì 24 settembre 2024) Nella terza puntata dile fidanzate hanno deciso di fare unache non si sentea causa dei comportamenti di Antonio. Il suo fidanzato infatti non le ha mai fatto un complimento e così le ragazze, insieme alla produzione, la vestono, truccano e regalano girasoli. La giovane ha indossato un abito rosa e si è vista davanti allo specchio. Obiettivo delle sue amiche è rendere specialedie farla sentire meravigliosa. Intanto il suo fidanzato continua a conoscere molto da vicino Saretta. Ciò manda la giovane in crisi ma ci pensano le altre ragazze a tirarle su il morale. Ecco ilTv.