Teatro Alle Vigne è rivoluzione Il cartellone si apre con gli Oblivion

(Di martedì 24 settembre 2024) “Una casa per tutti“. Questo è il motto della nuova stagione deldi Lodi, la prima del direttore artistico Mauro Simone, nominato a ottobre dello scorso anno. Sarà "unacopernicana per il" ha anticipato, sabato nella serata di presentazione del, Gino Biasini, presidente di Giona, società partecipata del Comune che si occupa di cultura e informazione. L’illustrazione delè stato uno spettacolo essa stessa, in unpieno. Sul palco Luca Gaudiano, vincitore di Sanremo Giovani 2021, e Jessica Lorusso, co-protagonista del musical “La Febbre del sabato sera“, hanno cantato e suonato tra un annuncio e l’altro del neodirettore.