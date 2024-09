Sono la ‘nonna più sexy del mondo’ e ora guadagno grazie al mio clone fatto con l’Intelligenza Artificiale | la storia di Gina Stewart

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) È conosciuta in come “la nonna piùdel mondo” perché così l’hanno definita i tabloid britannici che si occupano spesso di lei. Si chiamaha 53 anni e da qualche tempo ha trovato un nuovo modo per guadagnare: creare una versione di sé di 28 anni con. “Ero già un volto conosciuto, quindi penso che questo abbia aiutato inizialmente, qualcuno si ricordava di mea Maxim e Playboy“, ha detto al Daily Star. E ancora :”Pensavo che usare l’IA fosse facile ma ci vuole tempo per creare foto professionali, molta creatività e un buon occhio per l’estetica. In realtà considero ogni foto come un’opera d’arte e a volte passo ore per perfezionarla”.