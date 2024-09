Shining di Stanley Kubrick torna al cinema per un evento speciale

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di martedì 24 settembre 2024) Il capolavoro dellatografia mondialesta perre nelle sale italiane per un. A quasi quarantacinque anni dall’esordio nelle nostre sale, il 22 dicembre 1980, il film diretto da, da tutti considerato una delle pietre miliari della Settima Arte,a deliziare il palato del pubblico italiano con una versione restaurata in 4k. L’appuntamento conin 4k è fissato per il 7, 8 e 9 ottobre. Tre giorni per ritrovare i corridoi dell’Overlook Hotel in cui il piccolo Danny (Danny Lloyd) corre con il suo triciclo, l’istrionico Jack Nicholson nei panni del tormentato scrittore Jack Torrance e l’indimenticata Shelley Duvall (l’attrice è scomparsa nel luglio di quest’anno) in quelli della moglie Wendy in uno dei film più inquietanti di sempre. Come noto,è liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Stephen King.