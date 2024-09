Roma Tre scoppia la polemica sul laboratorio per bambini trans Il ministero dell’Università avvia i controlli

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 24 settembre 2024) Èper ilrivolto a «bambin*e gender creative» promosso dall’UniversitàTre con l’obiettivo «di ascoltare e raccogliere le storie» di giovanissimi tra i 5 e i 14 anni. L’iniziativa, in programma per il 28 settembre e condotta da ricercatori e da una insegnante montessoriana, è stata oggetto di critiche da parte di alcune forze politiche – che hanno già preannunciato interrogazioni – e di alcune associazioni Pro Vita. Queste ultime, in particolare, hanno lanciato una petizione nazionale per chiedere al Rettore Massimiliano Fiorucci di annullare l’evento. La ministrae della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha intanto chiesto di verificare se il progetto corrisponda ai requisiti previsti dal bando che ha consentito all’Università di accedere a fondi pubblici.