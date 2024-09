Roma in arrivo 40 autovelox per controllare le strade più pericolose | ecco dove verranno posizionati

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 24 settembre 2024) Negli ultimi anni il numero di incidenti è aumentato soprattutto nelle grandi città come. Nella Capitale, infatti, vi sono alcune zone piùin cui gli automobilisti non perdono occasione di andare veloce e mettere a rischio la propria vita e quella degli altri. A tal proposito, saranno installate nei prossimi giorni 40con lo scopo tutelare la sicurezza dei cittadini.saranno installate 40La Municipale ha deciso di posizionare nuovi rivelatori mobili di velocità per un totale di 40. Le zone interessate sono Corso di Francia, la Galleria Giovanni XXIII, Lungotevere della Vittoria, Lungotevere dell’Acqua Acetosa. Al centro, invece, in via del Teatro Marcello e lungo la via Colombo dopo le mura. Infine, via Salaria, via Aurelia, Casilina e Tiburtina.