Roger Federer ha indossato un altro tra i migliori nuovi Rolex

(Di martedì 24 settembre 2024)hauntra i. Ai Watches & Wonders 2024 i metalli preziosi l'hanno fatta da assoluti padroni, almeno per i fan di. Chi sperava in una serie dimodelli in acciaio inossidabile dovrà trattenere il fiato per unanno, poiché la Corona ha presentato una gamma di orologi in oro, platino e diamanti. Non è mancata. però, la classica eccezione alla regola: una nuova versione dell'amato GMT-Master II con lunetta nera e grigia. Una colorazione inedita per lo storico segnatempo da viaggio del marchio, risalente a 70 anni fa, che è stata immediatamente resa disponibile sia sul bracciale Oyster sia su quello Jubilee.