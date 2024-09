Per la difesa un’altra notte da incubo E dalla panchina solo l’esordiente Vlahovic dà la scossa

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 24 settembre 2024) Bergamo. Lanon brilla nemmeno stasera, i cambi deludono e anche gli esterni si spengono presto. Una serata da dimenticare. Le pagelle di Atalanta-Como 2-3: tutti i voti ai nerazzurri. Le pagelle di Atalanta-Como 2-3 Carnesecchi 6.5 – Tre parate non semplici nei venti minuti dopo il gol del vantaggio. Inutili. Djimsiti 5 – Tiene in gioco Strettezza sul pareggio, poi crolla sul terzo gol. Kossounou 5 – Esordio da centrale dei tre, ruolo quasi inedito per lui. E si vede. Ottima fase di possesso, ma Cutrone gli fa vivere unadasotto ogni aspetto. Kolasinac 5 – Lo sgusciante Strefezza trova il modo di metterlo in difficoltà — e infatti a inizio ripresa arriva il gol, oltre alla deviazione sfortunata per il raddoppio. Bellanova 5 – Impreciso in fase di cross, difensivamente sempre in apnea. De Roon 5.