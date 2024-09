MotoGp Indonesia | orari e programma tv Bagnaia prova a rimontare servono 24 punti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Roma, 24 settembre 2024 – Ultimi sei appuntamenti per decidere il vincitore del mondiale di2024. Peccoè uscito dal doppio weekend di Misano senza una vittoria, beffato dalla pioggia e Marquez nel primo, da una gomma a detta sua difettosa nel secondo. Così, Jorge Martin ha colto la palla al balzo e allungato in classifica mondiale, nonostante sia stato scavalcato, con polemiche, da Enea Bastianini all’ultimo giro. E anche la ‘bestia’ è tornata moderatamente in gioco con 59di ritardo, mentre Pecco insegue a 24 dal pilota Prima Pramac. Archiviata la parentesi europea, tornerà solo all’ultimo gp di Valensia, ora parte la tournée in Asia con il doppio impegno tra Mandalika e Motegi.