Millefoglie | come preparare una versione fatta in casa

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 24 settembre 2024) La, conosciuta anche“Napoleon” in alcune culture, è uno dei dolci di origine francese più raffinati e apprezzati anche in Italia. Si tratta di un dessert elegante, formato da strati croccanti di pasta sfoglia alternati con soffice crema pasticcera o panna montata. La realizzazione dellaperfetta richiede una base di pasta sfoglia preparata a regola d’arte. Farla inè possibile, soprattutto per chi ha esperienza con la preparazione di dolci, ma è fondamentale seguire attentamente tutti i passaggi. Ricetta perla pasta sfogliala pasta sfogliain? Ingredienti: 250 g. di farina 00 200 g. di burro freddo 120 ml di acqua fredda 1 pizzico di sale Procedimento: Innanzitutto, tagliare a cubetti il burro freddo.