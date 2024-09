Milan-Sassuolo in tv | data orario e canale ottavi Coppa Italia 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 24 settembre 2024) Saràaglidi finale di. I rossoneri entrano in gioco in questa fase dellanazionale e dovranno sfidare una formazione come quella neroverde che proviene sì dalla Serie B, ma che al contempo ha un asset importante e soprattutto storicamente, negli anni in A, ha sempre dato del filo da torcere al Diavolo, trovando una serie di vittorie clamorose. Con gli emiliani, però, il più bel ricordo delnegli ultimi anni, vale a dire il trionfo al Mapei Stadium nel match scudetto. Ilha eliminato il Lecce a sorpresa ma con merito e ora troverà il grande palcoscenico del Meazza. QUANDO SI GIOCAsi giocherà aancora da definire (probabilmente serale) e in giorni ancora da definire: ci sono due settimane a disposizione per glidi, 3-4-5 dicembre e 17-18-19 dicembre.