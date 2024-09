Milan Futuro Bonera perde ancora | sconfitta a Rimini Il dato preoccupante

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 24 settembre 2024), brutta partenza per Daniele: altra, ilvince 1-0 e manda i crisi i ragazzi rossoneri Nulla da fare per la squadra allenata da Daniele. Ilcontinua a non funzionare e comincia a lanciare campanelli d’allarme in vista di questo suo primo campionato di serie C. Ilè diventato: 2 punti in 5 giornate, e soltanto un goal segnato, per di più non su azione, bensì su rigore da Francesco Camarda. I rossoneri cercavano riscatto a, ma il punteggio haragione ai padroni di casa. 1-0, goal segnato da Cernigoi. Il gioco c’è ma si fa fatica a concludere, grande paradosso vista la qualità comunque messa in campo da Zeroli, Liberali e compagni.cerca la svolta in campionato