LIVE Ciclismo femminile Cronometro juniores Mondiali 2024 in DIRETTA | partita la prima delle azzurre

(Di martedì 24 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.25: Semplicemente dominante Viktoria Chladonova, che si porta al comando al traguardo con quasi un minuto di vantaggio sulla kazaka Yelkina. 9.22:la, Misia Belotti! 9.19: La lussemburghese Gwen Nothum passa al comando con 40 secondi di vantaggio al traguardo sulla kazaka Burenkova. 9.17: Non manca molto alla partenza dellaitaliana, Misia Belotti. 9.13: Passa al comando ovviamente Viktoria Chladonova con ben 31 secondi di vantaggio sulla kazaka Yelkina. 9.10: Al primo intermedio doppietta kazaka in testa alla classifica. Yelkina davanti a Burenkova di otto secondi. 9.06: Al traguardo intanto si è portata nettamente in testa la kazaka Angelina Burenkova con 34 secondi di vantaggio su Potocnik. 9.