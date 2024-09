L’istituto Spallanzani è salvo | a Rivolta d’Adda arrivano 250mila euro della Regione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024)(Cremona) – Una mano aldi ricerca(punto di riferimento nazionale per la fecondazione artificiale animale, la tracciabilità degli alimenti e le biotecnologie applicate) che aveva lanciato un grido d’allarme nei giorni scorsi per carenza di contributi, situazione che aveva costretto i responsabili a chiedere l’avviocassa integrazione per i dipendenti. “La Giunta regionale – spiegano i rappresentanti del Pdni – ha tagliato i fondi annuali destinati alper circa 100mila, costringendo la direzione dell’ente ad attivare la cassa integrazione per i dipendenti”, aveva fatto sapere nello specifico il consigliere regionale dem cremasco Matteo Piloni. Ecco però che nelle stesse ore laha stanziato fondi per, permettendo allo stesso istituto di superare la crisi di liquidità che stava attraversando.