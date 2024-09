L’industria musicale americana travolta dallo scandalo | cosa sta accadendo con Puff Daddy

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 24 settembre 2024) Il rapper si trova in carcere Un nuovosta travolgendo gli Stati Uniti e. Negli ultimi giorni è stato infatti arrestato il rapper americano Diddy (noto come). Lui, che continua a dichiararsi innocente, è accusato tratta di esseri umani, racket e abusi fisici. Il suo legale, Lil Rod ha dichiarato: «Non vediamo l’ora di provare, in un tribunale, che tutte le affermazioni del signor Jones sono inventate e devono essere respinte». Il New York Times ha già definito quello che stail #MeToo del. Nelle ultime ore impazzano le testimonianze di chi sta prendendo le distanze da, come il rapper Shyne o uno spacciatore.