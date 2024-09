Libano quasi 500 uccisi dai raid di Israele | Il giorno più sanguinoso dalla guerra civile In centomila in fuga dal sud

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Il bilancio finale delle vittime dell’ondata di bombardamenti israeliani sul sud e l’est delcontro Hezbollah è di 492 morti, di cui almeno 35 bambini e 58 donne. È stata la singola giornata più sanguinosa per ilfine della lungadel 1975-1990, ben più letale anche di qualunquedellatrae la milizia sciita del 2006. Oltre 1600 gli obiettivi colpiti, in diversi villaggi dove, ha spiegato l’esercito dello Stato ebraico, si nascondevano arsenali di munizioni e missili di Hezbollah. Le forze israeliane hanno continuato gli attacchi anche durante la notte tra lunedì e martedì. L’aviazione di Tsahal ha colpito decine di obiettivi in numerose regioni, mentre l’artiglieria ha bersagliato altri obiettivi nelle zone di Ayta al-Shab e Ramyeh, già bombardate ieri.