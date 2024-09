La melanconia di autunno La fame di carboidrati

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di martedì 24 settembre 2024) Siamo entrati in. Con l’arrivo dell’, con il prossimo cambio dell’ora legale, con le giornate con ridotta luce solare molte persone soffrono di, una tristezza intima. Hannocostante di, di dolci, malumore, depressione, stipsi, sonno alterato, anoressia sessuale, mania di ordine e pulizia Queste persone sono colpite da disturbo affettivo stagionale, in inglese SAD (Seasonal affective disorder), poco conosciuto e sottovalutato. Il 20 % della popolazione. La chiave delladista nella carenza di serotonina. SEROTONINA INTESTINO E CERVELLO Il 95 per cento di tutta la serotonina (5-HT) presente nel nostro corpo viene prodotta nel tratto gastrointestinale, cellule enterocromaffini. Solo il 5% di serotonina viene prodotta nel cervello. Quando manca serotonina intestino e cervello sono in sofferenza.