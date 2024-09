Intelligenza Artificiale nella pratica medica | il servizio di Assistente IA di MioDottore rivoluziona la gestione della documentazione per i medici aumentando l' efficienza delle prestazioni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) (Adnkronos) - Roma, 24 settembre 2024. La realizzazione accurataspesso viene trascuratafrenetica routine quotidiana a causamancanza di tempo. Per andare incontro a questo problemapresenta “IA”, una soluzione per la creazione automatizzata di riepiloghi sulle informazioni emerse durante i consulti. Basato sull'e conforme al GDPR, secondo un nostro studio questopuò far risparmiare fino al 20% del tempo necessario per la correttaprodotta durante le visite e le conversazioni tra medico e paziente. Roma, 24.09.2024 - Piùmetà deiitaliani lamenta l'eccesso di carico burocratico che impatta negativamente sul vissuto e sulla qualità