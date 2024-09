Il Prefetto saluta la Polizia di Stato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024) Arezzo, 24 settembre 2024 – Ieri mattina ildi Arezzo, Maddalena De Luca, si è recata in Questura per portare il suo saluto alladidi Arezzo in vista del suo prossimo incarico al Viminale presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile. Ad accoglierla, il Signor Questore di Arezzo, Dott.ssa Di Lorenzo, insieme ai funzionari della Questura per un incontro molto intenso e a tratti anche commovente. Sono infatti trascorsi più di tre anni da quando De Luca è giunta in città e da subito ha saputo intrattenere un rapporto diretto e proficuo, sia da un punto di vista istituzionale che umano, con tutto il personale delladi, che a nome del Signor Questore non ha potuto far altro che ringraziarla e augurarle i migliori auguri per il nuovo prestigioso incarico.