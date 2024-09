Il disatro di Milano sul Meazza

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 24 settembre 2024) Dire che, l’ex place to be, si sia consegnata a una figura di cacca planetaria, come stanno facendo in molti, è poco utile e soprattutto è riduttivo. La verità è che, la sua classe politica (boh) e la sua amministrazione indecisa a tutto hanno consegnato in eurovisione l’immagine patetica, ma purtroppo realistica, di una città debilitata, provinciale, incapace di scegliere la propria trasformazione. Anche perché ostaggio di piccole lobby e bande di agitatori, non le baby gang ma i comitati civici e di quartiere. Guerriglia urbana da pochi voti. A cui pavidamente la giunta diha mostrato di inchinarsi. La Uefa ha comunicato di avere tolto ala prevista finale di Champions League 2027 perché il Comune non è in grado di prevedere quale sarà la situazione del