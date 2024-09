Il 18 ottobre si fermano Stellantis e il settore dell’auto

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 24 settembre 2024) La decisione era scontata, si trattava solo di conoscere il giorno. Ora lo sappiamo. I lavoratori die di tutto ilautomotive sciopereranno venerdì 18. Lo hanno deciso Fim, Fiom e Uilm, che organizzeranno una manifestazione nazionale a Roma. Negli ultimi 17 anni (2007-2024) la produzione di auto in Italia di Fiat (poi Fca e) si è ridotta di quasi il 70%. Delle 505 mila auto vendute in Italia meno della metà è stata prodotta nel nostro Paese (225mila).sciopera e intanto Urso rema contro ilelettrico “Noi abbiamo fatto quel che ci era stato chiesto, ci aspettavamo che parimentiaumentasse la produzione di auto nel nostro Paese”, ha dovuto constatare il ministro delle Imprese e made in Italy, Adolfo Urso. Che però nello stesso tempo manovra contro ilelettrico.