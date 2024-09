I film horror più attesi del 2025

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 24 settembre 2024) IpiùdelLa Blumhouse Productions è uno dei nomi più noti dell’e il programma dello studio per ilpromette alcune novità da brivido. Sebbene la casa di produzione, che ha più di due decenni, non abbia realizzato solo, il genere contiene di gran lunga il suo lavoro più riconoscibile, dalla serie fenomenale di Paranormal Activity all’intricata storia dell’universo di Insidious. Secondo il fondatore di Blumhouse Jason Blum su X, ilpromette di essere un anno fenomenale per lo studio. Ma quest’anno non c’è solo la Blumhouse molti altridell’orrore sono pronti ad invadere le sale e le piattaforme come Prime Video e Netflix. Scopriamo dunque tutti iin arrivo il prossimo anno! Wolf Man – 17 gennaioIl Dark Universe è stato un progetto difficile per la Universal.