Grande Fratello prime frizioni tra Ilaria Galassi e Helena Prestes | Sta fuori de capoccia!

(Di martedì 24 settembre 2024) Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la terza puntata della nuova edizione dele oltre ai primi flirt, all’interno della Casa più spiata d’Italia sono già sorte anche lediscussioni tra alcuni degli inquilini. Nelle ultime ore, in particolare,ha espresso alcune perplessità in merito al comportamento dis. La brasiliana, infatti, è apparsa molto vicina a Lorenzo Spolverato, ma quando l’ex di Non è la Rai le ha chiesto qualche delucidazione in merito al suo rapporto con il modello, lei ha risposto sibillina “È il mio migliore amico”. Ma la risposta dinon ha convinto: Migliore amico, eh sono due giorni che stai qua. Magari hai trovato più empatia. Edha ribattuto: “Empatia? Tranquilla, serena”. La, nel ricevere questa risposta, si è lamentata con le sue compagne di gioco: Io sono tanto serena e calma.