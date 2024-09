Governo | Meloni ' impariamo dal passato ad affrontare sfide di oggi come con Ucraina'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) New York, 24 set. (Adnkronos) - "Sappiamoleimpossibili che questa epoca ci pone di fronte solo quandodalle lezioni del". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, alla cerimonia per l'attribuzione dei premi 'Global Citizen Award 2024' dell'Atlantic Council. "Difendiamo l'- ha proseguito - perché abbiamo conosciuto il caos di un mondo in cui prevale la legge del più forte. Combattiamo i trafficanti di esseri umani perché ricordiamo che, secoli fa, lottammo per abolire la schiavitù. Difendiamo la natura e l'uomo, perché sappiamo che senza il lavoro responsabile dell'uomo non è possibile costruire un futuro più sostenibile".